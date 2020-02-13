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中小企食店要求領展減租

2020-02-13 列印
■疫情影響，市民減少出外用餐，令食肆生意大減。
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　　新型冠狀病毒疫情陰霾下，訪港旅客急跌，市民亦減少出外，本港經濟受挫，香港中小企食店聯盟昨表示，有商戶生意下跌近七成，更有飲食界指結業潮已展開，希望政府及領展能帶頭減租。

　　香港中小企食店聯盟召集人林瑞華形容，飲食界結業潮已展開，最壞情況或在年中有半數食肆要結業。有食肆東主反映疫情不斷擴大，市面口罩、清潔用品短缺，有食店東主為兩間分店約有三十名員工，每月買口罩成本不菲，增加經營成本。

　　他認為，減租是最簡單直接協助業界，減低營運成本的方法，促請政府帶頭在房委會、市建局及機管局旗下物業主動向租戶減租，並呼籲領展先向商戶減租，及透過分期繳納租金、豁免罰息等，減低商戶經營壓力。

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