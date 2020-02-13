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同日兩詐彈 港鐵一度受阻

2020-02-13 列印
■警員封鎖沙角街發現可疑物品現場。
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　　港鐵昨清晨發生兩宗懷疑炸彈案，昨早六時許，港鐵職員在馬鞍山線沙田圍站外行人路上，發現一個白色並有電線外露的紙盒，於是報警求助。警方封閉對出沙角街，召爆炸品處理課人員到場引爆，並檢走紙盒進行調查。現場消息指，紙盒內有疑似火牛零件，以及一張寫有「港警暴」等字眼的紙條。

　　另外，同日凌晨四時許，大埔墟站與太和站之間、近香港鐵路博物館對開的路軌，發現一個纏上膠紙的黑色鞋盒，盒上貼有字句。警方封鎖現場調查，爆炸品處理課人員到場引爆，證實鞋盒內並無炸藥成份。受事件影響，東鐵線服務一度受阻。警方將兩案均列作炸彈嚇詐處理，交由警區重案組跟進。

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