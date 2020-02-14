﻿第三次升中呈分試取消 中小學幼園避疫 停課延至3.16

新冠肺炎疫情未有減退跡象，教育局宣佈延長全港中小學及幼稚園停課，不早於三月十六日復課，同時取消小六第三次升中呈分試。教育局強調停課不是額外假期，學校須善用電子學習，保持學生學習進度。有中學校長表示，教師利用科技補救，並加強網上學習。但有中學老師憂慮停課持續，將令暑期不斷補課，增加教學壓力。



政府上月底宣佈全港學校不早於三月二日復課，因應疫情發展，教育局宣佈延遲復課日期，直至不早於三月十六日；小六學生的第三次升中呈分試亦會取消，會按小五及小六前兩次呈分試成績派位；至於中學文憑試筆試是否如期舉行，維持在月底作決定。教育局局長楊潤雄指，身處外地學生毋須急於回港，而本港學生亦應避免離港，以免增加感染風險。



教育局倡善用電子學習



楊強調，停課不是額外的假期，建議學校善用電子學習，做到「停課不停學」。中學校長會主席鄧振強回應指，學校會盡量利用科技補救，如使用視像會議軟件維持網上教學，但因應疫情，教學過程及質素難免受到影響，而部份基層家庭存有「數碼鴻溝」，缺乏線上學習工具，加上部份跨境學生受網絡所限，未能參與視像教學，這些問題難以解決。



在津貼中學教授高中英語的林老師表示，現時主要以通訊軟件提點學生完成網上功課，未達標的學生會被扣減平時分，「基本上乖嘅學生都好自律」，但她憂慮疫情持續，暑假要不斷補課，增加教學壓力。



學界暑期補課壓力增



教聯會則指，上月宣佈停課後，私立幼稚園的學前預備班出現退學潮，不少幼稚園因而面臨財政危機，促請政府動用一百億元防疫基金，為私立幼稚園提供租金津貼及免息貸款等支援。楊稱，局方會為幼稚園提供一次性津貼，加強校園清潔，另外亦會盡快處理幼稚園調整學費的申請。



