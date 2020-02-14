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﻿美股中段跌88點

2020-02-14 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二九四六二點，跌八十八點；納指則報九七一七點，跌八點。滙控美國預託證券價格見五十九點六港元，升零點一五港元；騰訊則見四百一十四點九七港元，跌一點四三港元。紐約期金報每盎司一千五百七十八點九美元，升七點三美元；紐約期油則報每桶五十一點二一美元，升零點○四美元。
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