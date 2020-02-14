﻿內地一日激增萬五宗確診 十堰市首實施戰時管制

內地新冠肺炎疫情嚴峻，當局首次將臨牀診斷病例納入公佈資料，全國一日內激增一萬五千多宗確診，總數近六萬宗。重災區湖北省十堰市張灣區昨日起實施「戰時管制」，住戶禁止外出，屬全國首次。



截至今晨零時，全國增加一萬五千一百七十七宗確診，達五萬九千九百零七宗，再有二百五十四人死亡，死亡人數達一千三百六十八人。疫情最嚴峻的湖北，累計四萬八千二百零六宗確診，一千三百一十人死亡。



臨牀病例納入確診人數



新增確診一日內大增，與當局將臨牀診斷的病例納入公佈資料有關。當局早前診斷病例，依靠核酸檢驗，而所謂臨牀病例診斷，是指醫生根據病人流行病學史、臨牀病徵、臨牀體徵、肺部X光檢驗等四方面，判斷病人是否確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地更新呈報標準，更準確顯示感染人數，形容早前並非每位內地患者都能接受核酸檢驗，部份人未及測試便已死亡，甚至火化。



湖北官方昨出現人事變動，據新華社報道，上海市市長應勇調任湖北省委書記、常委、委員，代替原任的蔣超良。同時，原山東省委常委、濟南市委書記王忠林接替馬國強，出任湖北省委委員、常委和武漢市委書記。當局指調動根據疫情防控工作需要而決定，沒明指是否屬問責。



湖北十堰市張灣區昨日起實施「戰時管制」，所有樓宇封閉管理，強行衝闖小區、警戒等設施將被拘留，措施暫時維持十四日。有當地居民表示，在新措施下，住戶不能外出，如要購買生活必需品，則只能網購，包裹由小區管理處代收，並統一派發。