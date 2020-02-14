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﻿2600軍隊醫護趕赴武漢抗疫

2020-02-14 列印
　　中央軍委主席習近平昨批准增派二千六百名解放軍醫護人員到武漢，支援抗擊新冠肺炎疫情，他們將參照武漢火神山醫院的運行模式，分別到當地兩所醫院，救治確診患者，首批一千四百人昨日抵達。軍隊至今共派出三批四千多名醫護前往武漢增援，該次抽調的軍隊醫護，分別來自海陸空及火箭軍等多個醫療單位，他們將根據醫院容量和建設進度，分批投入支援。
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