﻿鑽石公主號增44人確診﻿ 累計﻿10港人在日本治療﻿

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，再多四十四人確診感染新型肺炎，船上累計二百一十八人中招，當中包括十名為港人。另外，先後被多地禁止靠岸的「威士特丹號」郵輪，目前停泊柬埔寨港口附近，預計停留數日後，可安排乘客落船。



日本厚生勞動省昨日公佈，鑽石公主號郵輪新一批檢測結果，有四十四人對新型冠狀病毒呈陽性反應，令船上累計病例增至二百一十八宗，當中包括十港人，其中二十九人為日本人。根據郵輪公司提供的資料，共有二百六十名持特區護照的港人乘坐該郵輪，其中十確診感染新型冠狀病毒，正在當地醫院接受治療；其餘港人自本月五日起，在船上被隔離十四日。同時，日本政府決定容許八十歲或以上，有慢性健康問題，以及房間沒有窗戶的乘客下船，遷移到指定設施隔離。



港人黃先生的父母現時滯留船上，他在電視節目上指出，母親獲悉自己確診染病後，接近二十四小時仍未有人將她送院治療。黃先生表示，前日立即致電入境處，但入境處人員仍未收到相關確診消息，只稱會跟進，而船公司亦不能處理。



威士特丹號准柬國上岸



至於另一艘載有二千二百多人的郵輪「威士特丹號」，昨日獲准停泊在柬埔寨西哈努克港一公里外，衞生官員會上船為乘客檢疫，再決定讓乘客下船，幾天後獲包機接載到首都金邊後回國。所屬公司荷美郵輪表示，將安排乘客返國的航班及承擔有關費用，以及全額退回這次旅程費用。



「威士特丹號」月初從香港出發，原定本月十五日停靠日本橫濱，讓新一批乘客登船，但被指可能載有患新型肺炎的乘客，被日本政府拒絕登岸，而南韓、關島、菲律賓、台灣及泰國紛紛拒絕該船泊岸，郵輪已在海上漂泊近兩周，淪為「海上人球」。



