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港冬季流感季節結束 113人死亡

2020-02-14 列印
　　衞生防護中心昨宣佈，今年冬季流感季節結束，指本港一月初踏入冬季流感季節，流感活躍程度在一月尾升至高峰，其後持續下降，並於二月初返回基線水平。

　　本季度流感主要流行的病毒為甲型（H1）流感，佔約八成，其次是甲型（H3）流感，佔約一成六，以及少量的乙型流感。

　　同期，整體公院診斷為流感的入院率，由零點九一（每一萬人口計）的高峰，下降至零點二一。

　　在上月五日至本月十二日間，有一百一十三宗與流感相關的成人個案死亡。兒童方面，今年共錄得六宗嚴重個案，當中五人沒有接種今季季節性流感疫苗。

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