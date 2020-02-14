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澳門派3000元電子消費券 紓解民困

2020-02-14 列印
　　新冠肺炎疫情打擊澳門經濟，為了紓解民困，澳門經濟財政司司長李偉農昨公佈一系列經濟援助措施，指將在疫情緩和後，向每名澳門居民發放三千澳門元電子消費券，必須用作本地消費，限定三個月內使用，估計涉及二十二億澳門元，希望以此提振消費。李偉農又指，政府會補貼澳門居民住宅三個月水電費，向每名永久居民多發放一次六百元醫療券，並對弱勢家庭多發兩個月的援助金。

　　此外，政府亦推出「中小企業貸款利息補貼計劃」及「中小企業援助計劃」，前者提供最高貸款額二百萬元、最長三年的百分之四利息補貼，後者提供上限六十萬元的免息援助貸款，最長還款期八年。

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