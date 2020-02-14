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太古渣打葉茂林 捐逾2500萬抗疫

2020-02-14 列印
　　太古、渣打及葉茂林等慈善基金昨天分別捐款，以支持本地的抗疫工作。

　　太古集團透過旗下的「太古集團慈善信託基金」撥款超過一千二百萬元，支援抗疫工作，有關款項分別撥捐聖雅各福群會及香港社會服務聯會，協助社區共同抗疫，向基層提供援助。

　　渣打香港宣佈，「渣打香港150周年慈善基金」將會捐出三百萬元予社會服務聯會，為十萬個基層家庭提供口罩等防疫用品，紓緩目前物資緊絀的情況。

　　「葉茂林慈善基金」捐贈一千萬予醫院管理局，希望為抗疫出一分力。

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