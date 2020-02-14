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長者輪公屋要苦等三年 20年新高

2020-02-14 列印
　　房屋署昨日更新公屋輪候數據，一般申請的輪候時間為五點四年，與政府訂下三年上樓目標亦有一段距離，其中長者一人申請者的平均輪候時間亦升至三年，創近二十年新高。

　　截至去年底，約有十五萬一千九百宗一般公屋申請，以及約十萬八千五百宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共逾二十六萬人輪候中。

  一般申請者的平均輪候時間為五點四年，較前年的五點五年略有下跌。當中長者一人申請者的平均輪候時間，較前年微升零點一年至三年。

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