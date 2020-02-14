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七欖賽延期至十月舉行

2020-02-14 列印
■香港七欖賽將延後至十月舉行。資料圖片
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　　受新冠肺炎疫情及相關旅遊、物流狀況影響，香港欖球總會及國際欖球理事會宣佈，原定今年四月三至五日舉行的香港國際七人欖球賽，將延後至十月十六至十八日舉行，是有關賽事舉辦四十五年來首次不在春季上演。經由官方途徑購買賽事的門票，將於十月繼續有效，屆時未能入場的球迷將獲全數退款。

未能入場者將獲退款

　　大會表示，鑑於防疫工作進行中，將有更多旅遊預防措施落實，欖總無法保證四月的賽事能如常進行。國際欖球理事會提出延後舉行賽事，認為對賽事、參賽隊伍和球迷均有最大裨益，同時確定香港賽事，將成為今年賽季的煞科站。

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