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公益金撥千萬成立抗疫基金

2020-02-14 列印
　　為應對新冠肺炎疫情，香港公益金宣佈，從撥款儲備中撥出一千萬元，成立「公益金及時抗疫基金」，以支援受疫情影響的個人及家庭。

每宗個案援助二千至一萬元

　　基金於本周三開始運作，為期三個月，目標對象為從事酒店、旅遊、餐飲、運輸及零售業的僱員，以及需接受檢疫隔離而影響生計的香港居民。每宗受助個案所獲援助金額為二千元至一萬元不等，按家庭成員數目釐定。

　　公益金會與現有的「及時雨基金」十九間夥伴機構合作，有需要人士可在本周三開始，按居所所在地區，致電有關批核中心，聯絡社工查詢申請事宜。各區批核中心資料可參考以下網址： https︰//www.commchest.org/fundcentre_c.html。

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