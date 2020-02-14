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冷鋒來襲 下周凍冰冰

2020-02-14 列印
　　下周日（十六日）起天氣顯著轉涼，下周一（十七日）及周二（十八日）氣溫更低見十度。天文台九天天氣預報顯示，預料一道冷鋒會在周末期間橫過廣東沿岸地區，該區有驟雨，天氣顯著轉冷。隨後的強烈冬季季候風將於下周初至中期持續為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，天色將漸轉晴朗，內陸地區日夜溫差較大。

　　明日氣溫十八至二十二度，大致多雲，有幾陣驟雨。能見度頗低，晚上雨勢較為頻密。周日天氣顯著轉冷，氣溫十二至十九度，大致多雲及有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後雨勢減弱。下周一氣溫十至十六度，早上天氣寒冷，部份時間有陽光，天氣乾燥。周二氣溫十至十七度，早上天氣寒冷，天晴乾燥，相對濕度百分之四十五至七十五。周三氣溫十二至十八度，大致天晴，天氣乾燥。早上天氣寒冷。

　　周四部份時間有陽光，早上清涼，氣溫十四至十九度。至周五稍稍回暖，氣溫十五至二十度，部份時間有陽光。周六部份時間有陽光，氣溫十六至二十一度。

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