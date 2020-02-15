疑恐播「毒」 大屠殺 24寵物被掟落樓14死

近日多名市民確診感染新冠肺炎，令人心惶惶，深井青龍頭豪景花園昨發生「大屠殺」殘酷命案，有人疑恐怕動物傳播不明病毒，狠下殺手，將一批約二十四隻貓及鼠類等動物從高處掟下山坡，部份當場死亡，部份則受重傷。愛護動物協會人員接警方通知到場，證實十四隻動物當場死亡，餘下十隻則命危，愛協將重傷寵物放入籠帶走，交獸醫搶救。



警方封鎖現場調查後，案件列殘酷對待動物處理，由於近日本港有多宗新冠肺炎確診個案，全城正在抗疫。雖然疫情源頭仍未確定，但懷疑與食野味有關，有人或擔心寵物傳播不明病毒，故狠下殺手。警方正調查兇徒動機及追緝，暫時無人被捕。



現場為深井豪景花園對開一處山坡，昨午約一時，有保安員巡邏時發現十九座對開的一處斜坡，發現一批動物，包括貓及家鼠等伏在山坡，部份明顯死亡，大驚報警。



寵物伏屍山坡 保安巡查發現



警方到場發現至少十隻動物死亡，部份則重傷倒臥山坡上不能動彈，通知愛護動物協會人員到場協助，並封鎖現場。愛協人員到場後，發現山坡上動物均為寵物，包括有倉鼠、天竺鼠、龍貓、兔、家貓及鸚鵡等。



多名愛協人員事後在山坡共檢獲二十四隻寵物，當中有十四隻當場證實死亡，包括九隻龍貓、一隻兔、一隻寵物鼠、一隻貓、一隻天竺鼠及一隻雀鳥；餘下五隻貓及五隻龍貓仍然生存，但重傷奄奄一息。愛協現場初步調查後，相信牠們被人從大廈高處掟落街。



愛協人員事後用膠袋載走寵物屍體，將交由漁護署解剖化驗死因；重傷寵物則用籠載走，交獸醫搶救。警員事後進入屋苑向職員錄取口供，案件列殘酷對待動物處理，正追查狂徒動機，暫時未有人被捕。



鄺俊宇：手法兇殘無法原諒



立法會議員鄺俊宇表示，殘害動物屬嚴重罪行，無論任何原因，殘酷對待動物都是無法原諒的行為，「這些人手法兇殘，令人髮指！」他正向愛協及有關部門跟進事件，同時要求警方盡快將涉案狂徒繩之於法；呼籲目擊事件經過及知情市民聯絡警方或區議員提供線索。