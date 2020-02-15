港府250億抗疫 食肆最多可獲20萬津貼

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，為有效應對疫情，行政長官林鄭月娥昨日公佈防疫抗疫基金的一系列措施，涉及至少二百五十億元，包括資助本地口罩生產、向持牌旅行社發放一次性八萬元津貼，食肆及工廠食堂最高可獲二十萬元津貼，向低收入家庭派發五千元、增加學生學習津貼等。



在本地防疫方面，林鄭表示，政府將繼續在全球採購口罩，同時亦會資助本地的口罩生產。商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，政府或會資助數百萬予有關企業作啟動資金，同時幫忙物色適合生產口罩的廠房。



林鄭又指，將向醫管局額外發放四十七億元，有關款項將用於醫護津貼、裝備提升，以及住宿補貼等。另為了支援受疫情影響的行業，當局會向旅行社、持牌小食店、零售店等發放一次性八萬元津貼，持牌小販可獲五千元。此外，當局亦會向會展業、演藝團體、創科行業等行業提供援助。她強調，有關措施專門針對受重創的行業，並非「亂派錢」。



向低收入戶派5000元



當局亦會向全港二十萬戶低收入家庭，平均每戶派發五千元；並向全港幼稚園提供資助，將學生學習津貼增加一千元至三千五百元；同時，由於政府徵用即將入伙的屋邨作為檢疫措施，已獲得分配信、即將入伙的火炭駿洋邨及粉嶺暉明邨的準住戶，將獲發六千元的津貼。



當局也向全港公私營住宅物業提供二萬六千元防疫津貼，包括為物管公司清潔工人和保安員，提供每月一千元額外津貼；對於建造業工地承建商，則向二十四萬地盤工友提供一次過津貼。



林鄭強調，將向財委會申請涉及二百五十億元的撥款，最快可在下周三的立法會進行質詢。