逾5300人須強制隔離14日 紀律部隊協助作突擊抽查

政府本月八日實施新的強制檢疫措施，所有經內地入境人士，抵港後須強制隔離十四日，新措施實施了一周，當局昨日表示至今香港共有五千三百六十二人進行強制隔離，其中有三人企圖離開香港，當局正考慮對他們提出檢控。此外，政府於今日起將加強抽查須強制隔離的人士，除了警方外，消防、入境處、海關及懲教署的人員，亦會協助突擊抽查受隔離人士。



行政長官林鄭月娥昨日表示，自當局公佈新的檢疫措施後，香港的入境人數下降超過八成，大部份人經機場入境，且主要來自海外，深圳灣口岸則每日僅有幾百人入境，至今共有五千三百六十二人須在港進行隔離，九成屬於香港居民，大部份人家居隔離，僅出現數宗違規個案。



食物及衞生局局長陳肇始表示，當局調查後發現，早前失蹤的兩名受隔離人士，其中一人是一位伯伯，局方突擊檢查時，他正好出街買食物，事後已解釋，並承諾不再違反。另一人是一位婆婆，由於填寫資料的字跡不清晰，警方一時無法聯絡得上，事後發現她一直留在家中。



三人圖離港被截獲



此外，有三名受隔離人士企圖離開香港，局方成功截獲，已將他們送去檢疫營，現正考慮提出檢控。



保安局局長李家超表示，今日開始，除了警方外，消防處、入境處、海關及懲教署的人員亦會協助執法，突擊抽查受隔離人士，屆時他們將身穿部門衣服，亦會出示證件。



林鄭表示，香港目前疫情嚴峻，早前有家族聚餐，出現多人感染；而青衣長康邨康美樓，亦分別出現兩宗確診，為審慎起見，當局聽從專家組意見，主動調查有關單位，將涉事一百多名居民遷往檢疫中心，並且檢視大廈工程，強調會盡快為居民進行病毒測試。但她強調，香港仍未出現廣泛的社區感染，形容政府堅持使用圍堵策略，切斷本地傳染鏈，採取的抗疫政策有科學理據。



她又指，自本月十至十三日，隨著內地工廠不斷復工，入境香港的貨車架次不斷上升，市民毋須恐懼物資不足。



