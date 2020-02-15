﻿新增確診女患者﻿ ﻿曾參與家族聚餐﻿

本港新增三宗新冠肺炎確診個案，累計五十六宗，當中五人危殆、四人嚴重、四十七人情況穩定。其中一名新患者是前日確診母子的親戚，三人在上月二十六日，曾與康美樓低層三名確診者，在北角明星酒家參加一個二十九人飯敍。



其中一個新個案為四十一歲女子，是前日確診三十七歲男患者的表姐，家住石澳大浪灣村，本月三日起咳嗽，十三日到律敦治醫院求醫。她在鰂魚涌擔任文職工作，不用見客，發病後有佩戴口罩繼續上班，同事亦有戴口罩。該患者在上月二十六日，曾與康美樓低層三名確診者，及前日的確診母子，在北角明星酒家飯敍。該聚會共涉及二十五名成人、四名小孩，除六名確診者外，有六人曾到醫院求診檢查，對新冠病毒測試全屬陰性。



另一個個案是一名七十歲男子，獨居於葵涌石籬（二）邨，患有腎病，現時留醫瑪嘉烈醫院深切治療部，需要插喉，並已用強心針。他早前因跌倒由友人送院，當時已有咳嗽和氣促逾十天，亦有發燒。該患者上月二十二日或之前，或曾經落馬洲即日往返內地，因病人情況危殆，未問到患者的接觸史。



上環點心女工中招



最新一名確診者是一名六十一歲女子，居住上環永樂街，為上環嘉豪酒家點心部職員，本月十二日起發燒和氣促，發病期間有戴口罩上班，前日起留醫瑪麗醫院。其丈夫上月二十三至二十八日曾到訪廣東省新會探望兒子，兒子非確診個案，亦無病徵。嘉豪酒家前晚宣佈，因應疫情，集團四間分店今日起停業至本月二十九日或下月一日，停業期間，燒味、點心外賣照常供應。



另外，青衣長康邨康美樓A07單位居民中，所有已撤離者均對新冠病毒測試呈陰性，另有一名未撤離居民的結果未確定。被問到康美樓低層確診者的感染源頭，衛生防護中心指，仍需調查是來自康美樓環境還是家族聚餐。



