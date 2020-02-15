三港人在台檢疫期間失聯

台灣日前宣佈，具中國大陸、香港及澳門旅遊史的入台人士，須接受十四日居家檢疫。台北市政府昨午表示，有三名由香港入境需居家檢疫者失聯，並有填寫不實聯繫方式之嫌，為維護公眾健康權益，首次按規定公佈三人姓名請全台協助尋找。市府其後證實，已在西門町一間日租套房尋獲三人，會按失聯情況，「從重裁罰」。



台北市副市長黃珊珊昨午召開記者會，指有三名香港入境人士，由本月八日失聯至今，姓名分別為陳寶珠、張君諾及張龍華，性別是女、男、男，國籍按規定不能透露。黃指出，三人入境時所填寫的居家檢疫地址均為萬華區武昌街，聯絡電話同為中華電信的客服電話，認為他們故意填寫不實資料。她強調，為維護公眾健康權益，市府須依照傳染病防治法相關規定，公佈失聯者的姓名。台灣警方萬華分局，昨晚六時許在該區西門町一間日租套房尋獲三人。市府副發言人戴于文表示，會協調中央政府進行集中安置，並會依失聯情況，從重裁罰三人。



