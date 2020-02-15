  • 2020年2月15日 星期六
  • 22º
  • 92%
熱門： 新冠肺炎口罩襲警森美羅致光

日報新聞 > 港聞

屯馬線一期通車 鐵路迷開香檳慶祝

2020-02-15 列印
屯馬線一期通車 鐵路迷開香檳慶祝
Previous Next

　　港鐵屯馬線一期昨晨開通，大批鐵路迷清晨冒雨到啟德站，乘搭頭班車往烏溪沙站。港鐵表示，新線開通方便新界東北居民前往九龍東，紓緩繁忙時段的東鐵路段，又指政府將到立法會爭取沙中線撥款，公司會配合。有啟德站乘客表示，屯馬線開通後出行方便很多；但有大圍站乘客仍選擇到九龍塘站轉乘觀塘線，擔心在鑽石山站上車會太擠逼。

　　港鐵啟德站五時半開閘，大批等候已久的鐵路迷入站內拍照留念，並開香檳慶祝。港鐵行政總裁金澤培，聯同一眾高層到場視察，又向乘客派發情人節朱古力。清晨五時四十五分，屯馬線一期頭班車，由啟德站開往烏溪沙站，運作大致暢順。

　　港鐵常務總監劉天成表示，新線開通方便新界東北的居民前往九龍東，紓緩繁忙時段的東鐵路段。他並稱，會爭取屯馬線全線可在明年開通，亦爭取過海段沙中線在二○二二年開通。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd