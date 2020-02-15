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的士貨車相撞 釀一死四傷

2020-02-15 列印
　　沙田發生奪命車禍，昨凌晨三時許，一輛載客的士及一輛貨車在一個十字路口相撞後，餘勢未了，同撞毀鐵欄衝上行人路，再撞及路牌，的士司機及三名男女乘客受傷被困，消防及流動醫療車到場，將的士司機及乘客，及受傷貨車司機分別救出送院，惜頭部重創的士司機送院後傷重不治，意外釀一死四傷。警方事後拖走肇事車輛及調查意外原因。

  死者為二十七歲姓金的士司機，三十歲姓梁前座的士女乘客治療後情況危殆，餘下兩名為三十歲姓陳及姓李男乘客，以及受傷貨車司機。

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