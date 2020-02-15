  • 2020年2月15日 星期六
  • 22º
  • 92%
熱門： 新冠肺炎口罩襲警森美羅致光

日報新聞 > 港聞

生理鹽水充消毒水 藥房涉違商品例

2020-02-15 列印
■涉違反商品條例的生理鹽水。
Previous Next

　　新冠肺炎全城抗疫下，除口罩外，消毒用品亦被瘋搶，海關對不法商舖進行打擊，上月二十七日展開代號「守護者」的全港性大規模行動，巡查各區外科口罩及其他防疫產品的零售點。

　　關員前日在旺角一間藥房，發現其出售以塑膠樽裝容器盛載標示為氯化鈉及清洗傷口用的生理鹽水，每樽一千毫升售價二十五元，五樽一百元，而載貨紙箱上則展示自製單張，聲稱生理鹽水適用於清潔雙手和地板，關員放蛇試購後，懷疑與產品說明不符，涉嫌違反《商品說明條例》。

　　行動中拘捕一名店員及一名公司董事，兩人均三十歲，並檢獲二十三支懷疑生理鹽水，估計市值約五百七十五元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd