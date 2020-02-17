﻿累計21港人確診 港府將包機拯救 爆疫「鑽石公主」 十客一中招

爆發嚴重新冠肺炎疫情的的「鑽石公主號」郵輪，昨天仍停泊在日本橫濱港，再有多七十人確診，累計三百五十五人中招，其中二十一人來自香港。港府表示將派包機接船上港人回港，有港人乘客要求港府，容許他們回港後在家居隔離。



日本厚生勞動省表示，在新一輪檢測中，昨天再有七十人確診新冠肺炎，累計增至三百五十五人中招，逼近船上總人數約三千七百人的一成，是中國以外最嚴重的疫點。美國及加拿大政府均表示，會派專機載回船上的僑民回國。



全船355人受感染



船上約有三百三十名香港居民，包括二百六十名特區護照持有人，另約七十名持外國護照的香港居民。保安局發言人昨晨宣佈，正安排包機免費接載在船上接受檢疫的港人，但返港日期及具體安排則有待通告。該批港人回港後要入住檢疫中心，接受十四天隔離檢疫。



在郵輪上的資訊保安專家楊和生認為，他已滯留船上多時，一旦獲安排返港，沒有必要入住檢疫中隔離十四日，但若政府要求，他只好無奈接受。亦有香港女乘客稱，返港後要再隔離十四日「真係好辛苦囉」，她建議港府容許她在家自我隔離。



返港須隔離14天



民建聯立法會議員鄭泳舜昨午抵達東京，他帶同一批物資、藥物及日用品，支援在船上、在醫院及在當地隔離中心的港人。他又指船上情況持續惡化，港客極度焦慮及擔憂，當務之急，是安排沒染病的港人盡快離船回港。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，若該批港人回港，在家居隔離會有風險，因部份人或帶病毒，香港住所較細，且多人同住，故應安排他們在空曠及空氣流通的地方，例如度假營，作檢疫及觀察較合適。衞生署暫未知會回港市民會入住哪間檢疫中心，只稱具體安排會由保安局統籌。