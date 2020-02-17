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﻿湖北重症比例減 加強社區封閉管理

2020-02-17 列印
■武漢醫護人員為同袍整理裝備。
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　　全國確診新冠肺炎病例截至今晨零時累計逾六萬宗，當局指湖北及其他省份近半個月的重症病例都明顯下降，證明各地防疫措施顯現效果。湖北當局昨天加強社區的封閉管理，禁止住戶非必要的進出。

　　截至今晨零時，全國新增二千零二十宗確診，達六萬八千五百九十五宗，再有一百四十三人死亡，死亡案例共一千六百六十七宗。重災區湖北，累計確診五萬六千二百四十九宗，共一千五百九十六人死亡。

　　國家衞建委表示，武漢重症比例，由上月二十八日最高點約三成二，下降至前日約兩成二，湖北省其他城市的重症比例，由上月二十七日最高點約一成八，下降至前日約一成一。湖北政府昨天加強防疫措施，包括在城鄉社區加強封閉管理，嚴格管制外來車輛、外來人員及住戶，如非必要不得進出。藥品及必需生活物品等，可採取集中採購再分配。
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