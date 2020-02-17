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﻿法國台灣首錄死亡個案

2020-02-17 列印
　　新冠肺炎疫情在全球蔓延，繼法國日前有確診病人不治，台灣昨日亦出現首宗死亡案例。一名八十歲湖北確診男患者前日在法國死亡，成為歐洲首宗死亡個案。據悉，患者一月中抵達法國，九天後接受隔離治療，情況一直危殆。法國昨日亦新增一宗確診，達十二宗。

　　台灣昨新增兩宗確診，累積二十宗，並出現首宗死亡案例。六十多歲的男死者前日不治身亡，據悉他居住在中部，無出國旅遊史，也不是密切接觸者，上月二十七日出現咳嗽等症狀，本月三日確診。

　　此外，日本新增七十四宗，達四百零八宗；新加坡新增五宗，達七十二宗；泰國新增一宗，達三十四宗；南韓新增一宗，達二十九宗。
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