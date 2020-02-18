  • 2020年2月18日 星期二
  • 17º
  • 48%
熱門： 新冠肺炎新加坡口罩鑽石公主號隔離令

日報新聞 > 港聞

﻿盲搶炎下荒誕罪案 不要銀紙劫廁紙 三刀匪掠600券

2020-02-18 列印
■昨清晨等候送進超市的廁紙遭刀匪劫走，警員接報到場調查，經翻看閉路電視，相信廁紙已運往附近大廈。
■警員在附近大廈賓館起回被劫廁紙，並拘捕兩名賓館男職員。
■尹先生對於賊人打劫廁紙，直指「都黐線嘅」！
Previous Next

        疫情下，有市民盲搶廁紙，昨天更有刀賊搶劫廁紙！三名賊人趁運輸工人將大批廁紙送抵一間惠康超巿分店外，持刀指嚇，劫走五十條共六百卷廁紙，總值約一千七百元。警員迅速在附近一間賓館起回贓物，拘捕兩名涉案的賓館職員，而三刀匪仍在逃。

        被劫惠康超市，位於旺角道九十七號地下。昨清晨六時許，貨車運來多板貨物，包括大批廁紙，當工人將廁紙擺放在行人路，準備送入超市時，三名戴口罩賊人突然現身，其中一人持雙刀揮舞，指嚇兩名運輸工人，聲稱打劫，「唔好郁，坐響度。」

　　兩工人見賊人有刀不敢妄動，匪徒即取出手推車，將五十條共六百卷廁紙搶走，每條售三十三元九角計，總值約一千七百元。賊人逃去後，兩工人致電報案。警員趕到，一度在附近兜截可疑人。

市民聞訊直言「黐線嘅」

　　探員翻看超市及附近大廈閉路電視，疑賊人將贓物推入距離現場五十米外洗衣街一幢大廈內，警員登樓搜查，拍門時賓館內兩名職員拒合作，探員遂強行進入，在其中一個房間尋回被劫廁紙，三名刀匪則已逃去。警方懷疑兩名姓譚（四十九歲）及姓高（五十四歲）賓館職員與案有關，以涉嫌行劫將兩人拘捕帶署進一步調查，並追緝三匪下落。

　　多名街坊得悉有賊人劫廁紙均表示聞所未聞，市民尹先生稱，「打劫廁紙，都黐線嘅！」但超市餘下的近百條廁紙，在開門後約四個小時內售罄。

　　惠康發言人對劫案表示驚訝，強調超市有足夠廁紙供應，顧客毋須大量囤貨，分店已加快補貨。百佳超市亦表示，隨着供應商和生產商在農曆新年假後陸續營業，貨品供應將更為充足，現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd