﻿盲搶炎下荒誕罪案 不要銀紙劫廁紙 三刀匪掠600券

疫情下，有市民盲搶廁紙，昨天更有刀賊搶劫廁紙！三名賊人趁運輸工人將大批廁紙送抵一間惠康超巿分店外，持刀指嚇，劫走五十條共六百卷廁紙，總值約一千七百元。警員迅速在附近一間賓館起回贓物，拘捕兩名涉案的賓館職員，而三刀匪仍在逃。



被劫惠康超市，位於旺角道九十七號地下。昨清晨六時許，貨車運來多板貨物，包括大批廁紙，當工人將廁紙擺放在行人路，準備送入超市時，三名戴口罩賊人突然現身，其中一人持雙刀揮舞，指嚇兩名運輸工人，聲稱打劫，「唔好郁，坐響度。」



兩工人見賊人有刀不敢妄動，匪徒即取出手推車，將五十條共六百卷廁紙搶走，每條售三十三元九角計，總值約一千七百元。賊人逃去後，兩工人致電報案。警員趕到，一度在附近兜截可疑人。



市民聞訊直言「黐線嘅」



探員翻看超市及附近大廈閉路電視，疑賊人將贓物推入距離現場五十米外洗衣街一幢大廈內，警員登樓搜查，拍門時賓館內兩名職員拒合作，探員遂強行進入，在其中一個房間尋回被劫廁紙，三名刀匪則已逃去。警方懷疑兩名姓譚（四十九歲）及姓高（五十四歲）賓館職員與案有關，以涉嫌行劫將兩人拘捕帶署進一步調查，並追緝三匪下落。



多名街坊得悉有賊人劫廁紙均表示聞所未聞，市民尹先生稱，「打劫廁紙，都黐線嘅！」但超市餘下的近百條廁紙，在開門後約四個小時內售罄。



惠康發言人對劫案表示驚訝，強調超市有足夠廁紙供應，顧客毋須大量囤貨，分店已加快補貨。百佳超市亦表示，隨着供應商和生產商在農曆新年假後陸續營業，貨品供應將更為充足，現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購。