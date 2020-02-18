﻿鑽石公主號再多99確診 350港人料周四乘包機返港

疫輪「鑽石公主號」(見圖)昨天再有近百人確診新冠肺炎，累計四百五十四宗。郵輪停泊日本橫濱港滿十四日，輪上有三百五十名港人及五名澳門人，他們最快周四乘坐港府包機返港。政府昨派員到東京與日方商討包機安排，保安局局長李家超指，回來港人須接受十四天隔離檢疫的「可能性非常高」。



日本厚生勞動省公佈，郵輪再多九十九人確診新型肺炎，其中七十人無病徵，包括再多一名厚生勞動省男職員確診，他曾在船上負責收集資料及安排確診患者落船，與患者距離最少兩米。日方昨午安排，約二十名七十歲以上、且對新冠病毒測試均呈陰性的港人及外國遊客落船，並送他們往隔離中心。



至於派專機接港人回港安排，保安局副局長區志光、入境處處長曾國衞昨傍晚率領首批共三十人的特遣隊伍，前往東京與日方商討包機安排。約八名醫護人員今日亦會赴日本協助。當局指所有機組人員都有全套保護裝備。



仍須接受14日隔離檢疫



保安局局長李家超昨天到機場送行時表示，會派兩架、各有四百三十八個座位的包機到東京羽田機場，最快明日準備就緒，周四啟程返港，乘客上機前要接受體溫檢測，亦會有特別座位安排。李又指，船上有三百五十名港人，亦有五名澳門居民，他們可選擇乘搭港府包機先回港。基於入境處掌握船上的港人名單，就算有港人不願意乘坐包機返港，他們抵港後，港口衞生科同事亦會向他們查問，接受十四天隔離檢疫的「可能性非常高」，李勸喻他們還是坐包機。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容郵輪已被污染是疫區，縱使船上的人離船時並無病徵，但染病風險仍在，不可當他們在船上隔離十四天就無事，而抵港後被送至檢疫中心，是較穩妥的做法。











