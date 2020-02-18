﻿港新增三宗確診 工程師妻及同事染疫

本港新增三宗新冠肺炎確診個案，累計六十宗，當中五人危殆、兩人嚴重、其餘五十人穩定。其中兩宗確診個案，分別是前日確診的太古城患者的太太及工程師同事。兩名工程師在發病前曾往醫管局大樓開會。局方稱，有五名職員分別出席兩日會議，均有戴口罩，目前他們沒有出現病徵。



另外，消息指一名三十二歲菲傭早前測試時呈陰性，但第二次測試就轉為陽性，現正接受隔離治療。這名女傭的僱主是北角明星酒家飯局的集體感染者者之一。



新確診者是六十九歲退休男子，有糖尿病，本月八日發病。他曾四度向深水埗一名私家醫生求診，亦在十五日到長沙灣門診，前日入住明愛醫院。患者與女兒同住將軍澳怡明邨怡情樓，女兒暫未有病徵。他於潛伏期內無外遊，新年期間與姐妹有短聚，大部份時間在家，暫未找到病源。



另一名新確診者是四十五歲男子，與太古城患者一同在巴馬丹拿集團任職工程師，在英皇道六百三十三號不同樓層上班，平日有見面有交談。二人本月六日曾到醫管局總部開會，當時有十五人，新患者亦在本月七日獨自與局方開會。他家住慈雲山慈愛苑愛華閣，上月底曾往越南，本月十一日最後一天上班，翌日發病，曾向慈雲山一名私家醫生求醫，前日到伊院求醫。



醫管局五職員無病徵



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，有五名職員曾與患者開會，都有戴口罩，沒有人出現病徵需要檢疫，已提醒他們每日量體溫，並加強總部消毒及安排視像會議。



最新一名確診個案為太古城患者的四十六歲太太，她本月八日流鼻水，十日有咳，曾向太古城一名私家醫生求診，一直在家工作，現於東區醫院留醫。她本月九日曾與丈夫一同到訪位於筲箕灣的樓上小型教堂。



