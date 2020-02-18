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連續14日無確診 澳門賭場周四重開

2020-02-18 列印
■賀一誠昨批示，自本周四凌晨起，解除賭場的臨時關閉令。
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　　澳門連續十四天未有新增新冠肺炎確診個案，並維持累計十宗病例。澳門行政長官賀一誠昨批示，自本周四（二十日）凌晨起，解除賭場的臨時關閉令。

　　若賭場未準備充足重開，可延緩三十天才重新運作。此外，澳門的電影院、酒吧、卡拉OK場所、健身院、按摩院等非博彩類的娛樂場，則維持暫停營業。

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