  • 2020年2月18日 星期二
  • 17º
  • 48%
熱門： 新冠肺炎新加坡口罩鑽石公主號隔離令

日報新聞 > 港聞

中銀捐千三萬 公益金向基層派防疫包

2020-02-18 列印
　　公益金昨公佈，獲中銀香港捐助港幣一千三百萬元，用作發放防疫用品及撥款支助，受惠人士包括基層人士、醫護人員、確診人士及其家屬。

　　公益金將準備五萬個「愛心防疫包」，內有口罩、酒精搓手液、抗菌噴霧、一公斤裝白米、維他命C片、抗炎湯包等物品，於本月下旬至三月期間透過公益金會員機構，分派給基層市民及弱勢社群。此外，公益金亦會送贈九萬份個人防疫用品，即酒精搓手液及抗菌噴霧，予醫管局全體人員，以感謝醫管局全力抗疫，救治病人。另外，公益金將撥款提供「疫症經濟援助」，支援確診香港居民及其家庭。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd