﻿患者曾與同鄉大會堂外聚會 蠱惑「陰轉陽」 港外傭首確診

香港昨天新增兩宗新冠肺炎確診個案，其中一名新患者，為家族北角酒家聚餐集體感染案有關的菲傭，她成為本港首名染疫外傭，令本地中招者增至六十二宗。當局調查發現，該菲傭曾與十多位朋友在香港大會堂外聚會，其初次檢測呈陰性，昨天「由陰轉陽」，正式確診。另一新增確診涉及一名五十八歲男子，他曾往中山及澳門。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第六十一宗患者是第五十二宗確診病人的菲傭，她三十二歲，與僱主同住鰂魚涌康景花園D座，並沒隨僱主出席在北角明星酒家的二十九人家族聚餐，相信她在家居受感染。她本月二日開始咳嗽及發燒，自行吃藥，徵狀消失，以為痊瘉；她本月九日與十多位朋友在大會堂露天廣場坐了約一小時，在場所有人均戴口罩，當局正追蹤有關外傭。



疑受僱主傳染



張竹君指，其僱主本月十三日確診後，菲傭十四日被送至醫院接受驗測，首次測試呈陰性，但其肺片有陰影，院方前日第二次測試，昨天確診她染疫，她期間沒有出院，目前情況穩定。對於這或許是香港首宗「陰轉陽」個案，張強調，測試出現偏差，或與不同時間所採集的樣本不同有關。



返中山探妻女 觀塘漢確診



另外，第六十二宗確診患者是一名五十八歲男子，他住在觀塘康寧道金橋華廈，妻子及女兒居於中山，他上月二十三日至本月二日至中山探望妻女，本月五日曾即日來回澳門，十一日發病，看過兩次私家醫生，本周一入院。



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，有兩名確診患者或將出院，其中一名是上月乘搭「鑽石公主號」郵輪返港的八十歲老翁，他入院後曾使用兩種抗病毒藥物，據肺部X光顯示，其病情一直有進展。另一位是四十七歲男子，早前在武漢工作。



劉說，當局今日起加強化驗室監測計劃，將範圍延伸至急診及普通門診病人，屆時所有十八歲以上患者，若出現發燒、上呼吸道病徵或肺炎，並且毋須住院，會獲發一個樣本瓶，在家自行採取深層唾液，再將樣本交回院方檢驗。