﻿港孕婦困湖北憂染疫﻿﻿求助港府盼盡快回港﻿

滯留「鑽石公主號」上的港人或最快明日回港，但身在湖北省約二千二百名港人未有歸港時間表。本報獲悉，有一名本港孕婦及家人被困湖北，由於擔心自己和胎兒染疫，急於返港，上月底起向多個政府部門求助。



本報接獲一名市民求助，他指三位家人包括母親、哥哥和嫂嫂，在農曆新年前由哥哥駕車，從深圳出發往湖北省，探望嫂嫂的外家。三人趕不及在封城前離開湖北。這名市民指，家中老父非常擔心，他們在一月二十九日致電入境事務處熱線，登記三名滯留湖北家人的身份，要求當局協助盡快回港。



他指，哥哥在湖北致電駐武漢經貿辦求助。據悉，由於嫂嫂已懷孕，她擔心自己和胎兒染疫，不敢往當地醫院檢查胎兒情況，承受極大壓力。老父數日前寫信給中聯辦求助，希望各方施援手，讓三名家人盡快回港。



設「綠色通道」運送藥物必需品



此外，工聯會立法會議員麥美娟及陸頌雄昨天聯同約十名滯留湖北港人的家屬，與政制及內地事務局局長聶德權(圖)見面。陸透露，有一名懷胎七個多月的香港孕婦，也有患病長者滯留當地，會方接到逾千人求助。麥引述聶稱，湖北省交通停頓，加上有滯留湖北港人位處偏遠地區，故未能接送他們返港。聶答應，開設「綠色通道」為他們運送藥物和必需品，但未能確定政府會否安排包機。



特首林鄭月娥說，政府同樣非常關心和高度重視滯留在湖北的港人，強調湖北現時的疫情仍然嚴峻，無論在武漢市內或市與市之間的交通都停頓，接回滯留湖北港人的方案須照顧到醫療配套和交通運輸，本地檢疫設施反而相對可應付得到。至於有建議租用高鐵接載這批港人回來，林鄭指不可行，因為西九高鐵站系統已停止營運。



此外，截稿前據悉，太古城確診患者的八十三歲外母初步測試呈陽性反應，她上周六因跌傷入住屯門醫院，翌日接受手術，目前有超過十名醫護需接受隔離。



