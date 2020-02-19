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抗疫基金加碼至280億

2020-02-19 列印
抗疫基金加碼至280億
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　　政府上周宣佈推出不少於二百五十億元的防疫抗疫基金。特首林鄭月娥（見圖）昨天說，經更準繩評估及聽取相關業界意見後，該基金將增加至二百八十億，建議在今日給立法會議員質詢，並在本周五在特別財務委員會會議申請撥款。她稱，整個項目和二十多個措施，都有逼切性，受惠人數眾多，誠懇希望議員能夠盡快通過，並承諾各項目均有執行的時間表。

　　林鄭指，財政司司長將在下周三公佈新一份《財政預算案》，包含刺激經濟、支援業界、利民紓困等措施，而基金是較直接去幫助受這次疫情影響的行業，亦盼加強本港抗疫能力，強調兩者是雙軌進行的。

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