港府斥十億全球搜購口罩

特首林鄭月娥早前公開說港府全球搜購口罩行動，並不太成功。她昨天說，若獲立會通過，港府將動用十億元，展開全球搜購口罩，若有成效，會繼續為政府以外的人士提供口罩，包括昨日已為所有政府合約清潔工人提供每日一口罩，以及為全港安老或殘疾人士院舍提供口罩等。



就澳門連續十五天沒有新增確診新冠肺炎個案，兼保證每名澳門市民可買到口罩，有記者問澳門的防疫工作是否比香港好。林鄭回應指，兩地情況不同，香港人口比澳門多，口岸亦較多，形容兩地均以最穩妥的方法來處理，希望大家不要比較。此外，澳門政府昨開始第三輪保障口罩供應計劃，預計向當地居民出售約五百萬個口罩。



