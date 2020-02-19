失業率升至3.4%三年新高

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，本港去年十一月至今年一月失業率為百分之三點四，是超過三年來的高位，較對上三個月上升零點一個百分點，就業不足率則維持百分之一點二。



總就業人數由去年十月至十二月的三百八十一萬七千八百人，下跌至十一月至今年一月的三百八十萬三千二百人，減少約一萬四千六百人，按年下降百分之一點八，是○三年第三季以來的最大跌幅。



勞工及福利局局長羅致光表示，由於經濟情況仍然疲弱，勞工市場進一步放緩，最近新冠肺炎疫情的威脅已對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其是與消費及旅遊相關行業，勞工市場在短期內將承受更大壓力，政府會密切留意有關發展。



