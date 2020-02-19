鑽石公主號港人確診激增至50宗

嚴重爆疫的鑽石公主號郵輪，仍停泊在日本橫演港口。郵輪上共有三百五十二名港人，其中至少五十人確診新冠肺炎，人數較早前公佈激增。政府正安排包機接載病毒檢測結果呈陰性的港人回港，特首林鄭月娥透露，港府派往港口的先遣隊伍，未能接觸船上約十名港人，呼籲這些失聯人士盡快與入境處聯絡。



林鄭說，昨日派出另外三十名人員到日本提供支援，當中有八名醫護人員，來自醫院管理局和衞生署，他們會為返港的港人提供健康上需要的支援。她透露，現時有約十名船上港人失聯。



前赴橫演的保安局副局長區志光表示，昨日分別與駐東京經貿辦、中國駐日大使館及船公司方面會面，商討事前準備、落船及機場安排等工作。但負責進行檢疫測試，以及掌握乘客名單的日本厚生勞動省未有出席會議，港方未能掌握第一手資料，致進度比預期慢。入境處處長曾國衞稱，日方要確保乘客的檢測結果為陰性才放行，惟暫時仍未有測試結果。他說，將盡最大努力與日方交涉，優先處理港人的檢測結果。



澳門政府表示，共有五名澳門居民在鑽石公主號郵輪上，經他們同意後，已委託香港政府的包機協助安排接載。



港包機將助接載五澳門人



另外，民建聯立法會議員鄭泳舜在橫濱跟進鑽石公主號港人個案，他指部份港人因要照顧確診家人，需要留在當地，但因語言不通，「雞同鴨講」下溝通困難，希望政府提供翻譯等支援。



港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，擔心鑽石公主號郵輪上感染率達四分之一，是○三年沙士期間淘大花園爆發疫情的翻版，甚至更嚴重，他預計回港的三百多名港人，當中或有一百人會陸續確診。何栢良建議，港府日內應該派員到火炭駿洋邨檢查通風及排污系統，以防病毒傳播。