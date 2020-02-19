﻿「逃疫監」藍田搭巴士外出 八旬腦退化翁上水被截獲

本港新冠肺炎疫情未止，一名八旬翁昨日卻違反隔離令，「逃疫監」由藍田搭巴士至上水清河邨時，因在巴士上與兒子為其逃疫問題以手機短訊爭執，遭乘客得悉通知車長報警。老翁最後由穿上防護裝備的衛生署人員接走繼續隔離，涉事巴士則返廠徹底消毒。



消息稱，涉事老翁姓顧，八十一歲，患有輕微腦退化症，有本港身份證，但過往居住深圳，由於近日疫情關係，其五十一歲兒子安排他回港避疫，顧翁上周六由內地返港，與兒子同住藍田德田邨，並接受十四日強制隔離檢疫。



與子手機內爭執驚動乘客



昨早八時許，顧翁疑病發一時忘記「隔離令」及欲返回內地「逃疫監」，但又忘記羅湖及落馬洲已封關，由藍田乘搭277E路線九巴欲在上水轉港鐵北上。登車後他坐在下層，但途中其子起牀發現父親不知所終，致電尋找得悉他已離家及在巴士上，雙方因而發生爭執，驚動其他乘客獲悉顧翁「逃疫監」，慌忙通知車長報警。車長駛至上水清河邨巴士總站停車及「疏散」乘客落車。



多名軍裝警員趕至，部份穿上全套防護衣戴口罩，衛生署人員亦抵達巴士站，經了解後接載顧翁返回藍田寓所繼續隔離，清河邨管理處隨後清洗顧翁曾逗留的公眾範圍。



九巴表示，涉事的該巴士已返回車廠進行徹底清潔及消毒。



將安排佩戴電子手環



衛生署指，根據資料，該名正接受強制檢疫的人士是以手機進行實時地點分享，有關人士昨曾離開家居，現已被送返住所。由於該名人士有長期病患，該署經評估後認為將他轉送檢疫中心的陌生環境可能會對其病情造成不良影響，遂安排他繼續在其住所接受強制檢疫，並已建議其同住的家人多加留意確保他留在住所，並安排盡快為其佩戴電子手環。



食物及衞生局副局長徐德義表示，截至昨日上午，有六名需要強制檢疫人士企圖離開香港，但在口岸被入境事務處截獲，衞生署已將他們送至檢疫中心隔離，警方將會檢控其中兩人，已向法庭申請傳票。衞生署則指，由本月八日至十七日，當局共發出一萬零三百九十五張檢疫令，當中九千一百六十三人是香港居民，一千二百三十二人屬非香港居民；有九千八百九十四人在家檢疫，三百五十七人留在酒店，一百四十四人入住檢疫中心。