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﻿美股中段跌190點 　　

2020-02-19 列印
        美國周二股市早段下挫，杜指中段報二九二○五點，跌一百九十二點；納指則報九七一○點，跌二十點。滙控美國預託證券價格見五十五點九五港元，跌一點八港元；騰訊則見四百零九點六九港元，升一點四九港元。

  紐約期金報每盎司一千六百零四美元，升十七點七美元；紐約期油則報每桶五十一點五六美元，跌零點四美元。
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