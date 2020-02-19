港人搶米及廁紙 星洲部長嘲低能

部份港人搶米糧及廁紙。政圈流傳一段新加坡貿工部部長陳振聲的錄音，他形容上述現象是「monkey see monkey do」（有樣學樣）的「無腦行為」，「如果真的吃那麼多飯和即食麵，肯定腸胃炎」。他呼籲新加坡人不要讓自己變得那麼「醜怪」（disgraceful），不能學別人那樣「低能」（idiot）。



陳表示，香港即使「表現低能」，亦不會影響其經濟地位，皆因香港背靠中國，外商仍會與香港做生意，但如若新加坡方寸大亂，不夠鎮定，則以後不會有人敢與新加坡貿易，故呼籲國民︰「我們穩定，其他地方自然對我們有信心。」



