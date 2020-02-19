五至九月將推出促銷活動 卞兆祥：同心協力抗疫﻿旅發局﻿﻿加強支援旅業﻿

受疫情影響，今年以來訪港旅客大跌。旅發局總幹事程鼎一說，情況比「沙士」時期更差，局方本年工作計劃，重整策略，展開三部曲，若疫情於五月過去，將加強支援旅遊業界，以重建香港巿面氣氛加強消費信心，由五月至九月會與業界聯手推出促銷活動。據知，屆時不排除會推出優惠給旅客和港人。



旅發局透露，去年受社會運動影響，訪港旅客下跌一成四，淨計下半年亦較前年同期下跌近四成，十一月創下全年每日訪港人次的新低，僅八萬人來港。程鼎一透露，受疫情影響，本月中每日平均訪港人次僅三千人，比往年暴跌九成八，亦有酒店業反映，本月酒店入住率約兩成，有較高檔的酒店入住率甚至只錄得單位數字。



程鼎一公佈，今年工作計劃時，直言難以預測今年訪港旅客數字，受不明朗因素影響，對未來本港旅遊業前景持消極態度。他說，○三年沙士最低每日仍有約一萬訪港旅客，現時跌幅超過沙士，形容情況是無辦法想像。他指，旅遊業面對的挑戰比沙士大，因新冠肺炎疫情令到整個亞洲都受到影響，加上本港在疫情開始前，社會環境已「麻麻地」，旅發局工作變得困難。



冀疫情五月成過去



有見及此，旅發局重整策略方向，計劃在今年展開三部曲，預計在五月疫情過後起著重重建香港市面氣氛及消費信心，認為香港內部穩定才可增加遊客來港旅遊信心，實行緊密宣傳。程鼎一說，五月至九月會與業界聯手進行促銷活動。據悉，將有優惠給遊客和港人。至十月左右，局方會推出全新旅遊品牌宣傳，並預料當時香港情況較穩定，包括即將在十月中舉行的香港國際七人欖球賽，局方或會舉辦其他活動互相配合，重建旅遊形象。



