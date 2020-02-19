疑感情糾紛掟寵物落街 兩男被捕

深井青龍頭豪景花園二十九隻寵物被冷血狂徒掟落街案有突破進展，警方過去兩日拘捕兩名涉案同居男子，初步懷疑案件涉及兩人感情糾紛有關，不涉及與近期的新冠肺炎。



被捕兩男子分別四十九歲姓葉及其三十六歲姓蔡男友人。據悉，葉在職薄扶林一家中學任體育老師，蔡則為網店商人，兩人合租豪景花園十九座一低層單位居住。警方表示，上周五情人節日，豪景花園十九座對開後巷及山坡發現二十九隻貓鼠、免及雀鳥等寵物被人掟落街，釀十五死十四傷。至前日及昨日，兩名涉案男子先後到荃灣警署自首，聲稱與案有關，調查後兩人同涉殘酷對待動物被捕。其中一疑犯昨午被探員押返住所搜查，並檢走一批籠及剪刀等證物，案件警方仍調查中。 第一個問題，問卞教授Prof. Bian：「此時此刻，我們可以生活如常麼？」



一身兼數職的卞教授，既是浸大協理副校長，又是講座教授、中醫藥學院臨牀部主任，剛開過會回來，正如他的秘書所講：「卞教授只有半個小時，談談面對疫情，我們可以做些甚麼。」



卞教授說：「在此critical moment, don't panic，我們不要自亂陣腳，自己嚇自己。我們要重視這病毒：新冠肺炎—COVID-19。做好預防措施：出外戴口罩，勤洗手。我們還得保持良好衞生習慣，注意身體健康。保護好自己，自能增強抵抗力。」



卞教授平日工作如常，還得就大學的Online teaching做好準備。學生暫不用上課，但網上教學即將開始，卞教授是會忙上加忙了。



「香港人，十六、十七年前經歷過沙士，大家都能勇敢面對困難。如今面對新疫情，另一次考驗，我們該怎樣做？」



卞教授說：「香港人的防疫意識，比起○三年強多了，只要做足基本功：戴口罩、洗手，便不用怕了。」



同意卞教授所講：香港人的防疫意識已經很不錯，但外面流傳資訊，有真有假，問卞教授：「不少人的態度，寧可信其有，不可信其無。怎麼是好？」



卞教授相信香港人有分辨是非能力，不會盲從：「至今香港人仍能保持冷靜，面對疫情，未見恐慌。」



談到「搶廁紙，搶米」，不過是市民情緒一時失控，隨着供應充足，那「搶風」便不成氣候。口罩難求，卻是實情。連前線工作的醫護人員，也要撲罩，情何以堪。



問卞教授：「你認為甚麼時候，我們才可以免除對疫症的恐懼，過回正常生活。」



卞教授沒有說「那一天」會在甚麼時候到來。他說：「我們的strategy，策略：Hope for the best, prepare for the worst. 只要我們做足準備，便冇有怕了。」



網上學習，配套日漸成熟，學生身在家中，仍可正常學習。



面對資訊氾濫，懂得冷靜分析事情的來龍去脈，便不會有不必要的恐慌：「Life as usual，生活如常，是可以的。」



後記



卞教授，一如眾多仍要上班，仍要工作的專業人士，生活沒大改變。不過他們都明白「小心駛得萬年船」的道理：「保護好自己，那才是抗疫的不二法門。」



