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林鄭：駿洋邨作檢疫中心是唯一選擇

2020-02-19 列印
　　特首林鄭月娥表示，政府正視察現有的檢疫中心作原址加建，並與迪士尼公司商討徵用部份樂園第二期用地，但以上項目需時。她強調駿洋邨是目前唯一選擇，沒有後備方案。政府亦在社交平台上稱，駿洋邨距離附近民居有好幾百米，居民受感染的風險極低。但有區議員表示，駿洋邨與桂地新村僅相距三十米，促政府優先使用軍營作檢疫中心。

　　數十名火炭居民昨早到特首辦外抗議徵用駿洋邨，並向林鄭遞交請願信。公民黨沙田穗禾區區議員麥梓健表示，駿洋邨與桂地新村僅相距三十米，非政府所指遠離民居，盼政府撤回決定。

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