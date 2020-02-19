﻿夏花與阿木——愛護環境

新冠肺炎疫情仍在內地進一步蔓延，與此同時，近四千億隻蝗蟲侵襲印度及巴基斯坦，並且逼近中國邊境。對此，中國當局強調，蝗災影響中國的可能性不高，強調中國具備足夠的防蝗能力，又形容二十年前，新疆北部曾從浙江空運三萬隻鴨子治理蝗災，成效顯著。 源於東非的蝗災已蔓延至巴基斯坦及印度，直逼中國邊境，聯合國糧農組織呼籲全球戒備，引起中國社會關注。中國農業農村部種植業管理司表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力提升，防蝗藥械儲備充足，大面積爆發蝗災的風險很低，當局正密切追蹤境外蝗災動態，同時加強雲南、西藏等省區的蝗蟲監測。 中國科學院院士、生態和昆蟲學家康樂也指，目前印度、巴基斯坦等地發...

2020-02-18