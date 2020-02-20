﻿口罩炒風冷卻 供貨大增 價插水

新冠肺炎襲港近一個月，市民為保命瘋搶口罩，早前藥房大排長龍，最高峰期一般外科口罩每盒五十個炒高至五百元。隨著來貨補充，炒風冷卻，記者昨天巡視港九近四十間藥房，發現大部份藥房貨架擺滿口罩，人龍消失了，口罩價亦大插水，比一、兩周前高峰期回落逾六成，連貴價韓國口罩亦跌價。



上月二十三日本港出現首宗確診新冠肺炎，至今近一個月，期間不少市民在疫情未受控下，瘋搶藥房的口罩，價錢愈搶愈貴。一罩難求下，多區藥房人龍見首不見尾。但記者昨日巡視港島銅鑼灣及東區，以及旺角區一帶共四十多間藥房，發現炒罩風不再，大部份藥房貨架均擺滿口罩，而且價錢明顯比一周前大跌，但不見有人龍搶購。



記者發現多間藥房口罩價錢參差，普遍較一兩星期前售價便宜。其中有印尼製造的口罩，高峰期一盒五十個售價近五百元，現時有藥房插水式割價出售，每盒只售一百八十元，跌價逾百分之六十。



銅鑼灣一間藥房職員表示，新冠肺炎襲港之前，口罩每盒五十個只售數十元，但本港出現疫情後，入貨價開始倍數急升，零售價亦節節上升，高峰時每盒賣近五百元一盒，但昨天已回落，其藥房因每盒來貨價要二百元，故為了利潤，每盒仍要賣二百六十元，但不見市民搶購。亦有藥房將每盒五十個口罩拆散出售，每包十個售三十元。



韓國貨每個28元無人吼



在人潮如鯽的旺角，多間藥房貨架堆滿各式口罩，售價參差，由百多元一盒至二百多元一盒亦有，售價明顯下跌；連貴價的韓國口罩每個二十八元亦乏人問津。多間藥房的消毒洗手液減價亦沒人搶購。有藥房職員稱，可能早前市民大量入貨，家中存貨充足，加上口罩供應增加，狂搶口罩情況不復見。



港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近日市面口罩供應增加，原因與入貨增加及供應平穩有關，零售因此亦多了貨源。他稱，現時本港售賣口罩主要來自東南亞，入口價亦被抬高少許。他贊成本地企業自行生產口罩，這對香港口罩供應有幫助；但同時希望政府設立口罩生產線，以供市民緊急使用。