﻿「鑽石公主號」首批102人今晨返港

港府安排接載「鑽石公主號」港人的首班包機預料今晨六時多返港。入境處處長曾國衞今晨稱，原本有四十五人乘首班包機，最終有一百零二人今日乘包機抵港。他又稱，會盡量安排想回港的人士登上包機。曾國衞較早前稱，港府今日會安排第二班包機，料餘下港人的病毒檢測快將公佈，希望今日可帶全部港人離開。



昨晚日本時間十一時許，船上港人帶同行李開始離船。他們先走到港府人員的「臨時櫃台」登記資料，當中最少有十五名穿上保護衣、戴上頭套和面罩的人員，他們完成登記後隨即走上旅遊巴。他們一離船，就隨即被送到機場，也有特殊通道安排出入境。



保安局副局長區志光昨晚和入境處處長曾國衞在橫濱會見傳媒，區稱超過二百三十名香港居民會乘包機，現階段有十六人拒絕，他再呼籲其他未決定者及拒絕乘包機的港人，盡快作出決定，並選擇乘包機。



區志光透露，外交部駐港特派員公署副特派員宋如安也前往日本，幫助港府與日本外交部及厚生勞動省協調。曾國衞補充，有關旅客拒絕乘包機的原因，包括原本有機位，或想繼續行程，但他指即使選擇自行離開的人，返港後都要接受檢疫。



中國駐日本大使館昨日公佈，在大使館、外交部駐香港公署及港府有關部門緊密協調下，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。曾國衞被問到首班包機是否包括內地人，他回應全部都是香港居民；他又指，首班包機上沒有澳門人，船上有澳門人同時持有香港身份證。至於餘下港人的安排，曾稱，船上所有港人已完成病毒檢測，惟並非全部有結果。他預計，大量港人的病毒檢測結果將今日公佈，希望可在今日帶全部港人離開。