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【女青年會社工設計】22個在家玩親子小遊戲

2020-02-20 列印
【女青年會社工設計】22個在家玩親子小遊戲
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　　小朋友因停課抗疫留在家中，有甚麼有益的活動可玩呢？ YWCA特別為3至6歲的幼稚園學生，設計了一份「停課抗疫在家活動小冊子」免費供家長下載，向小朋友講解停課的緣由及應對方法外，亦附22個由專業社工設計的「親子小遊戲」。詳情：http://bit.ly/2P2FbV3
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