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﻿三檢疫中心 將建450組合屋

2020-02-20 列印
■首批組合屋料月底啟用。
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　　新冠肺炎疫情持續蔓延，政府積極物色地方設立檢疫中心，根據政府提交立法會文件，西貢戶外康樂中心將會成為檢疫中心，港府亦會於現有其中三個中心增建組合屋，料一共可以新增四百五十個臨時單位，第一批約一百個單位最快本月底完成並投入使用。另外，政府將於大嶼山竹蒿灣興建至少六百個檢疫單位。

　　政務司司長張建宗昨在立法會交代指，會使用竹蒿灣四公頃政府用地，興建至少六百個檢疫單位。迪士尼公司亦願意與政府磋商，研究使用竹蒿灣另一幅未來旅遊發展用地，作興建檢疫設施，政府已着手跟進。根據立法會文件指，現時四個檢疫中心合共提供一百五十個檢疫單位，截至昨日上午總共有一百二十二個單位正在使用中。另外，強制徵用的火炭駿洋邨和元朗八鄉少年警訊永久活動中心，短期內亦可啟用。
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