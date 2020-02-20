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﻿台延港澳入境禁令　俄禁中港澳客入境

2020-02-20 列印
　　新冠肺炎疫情持續，台灣觀光局宣佈延長出入境禁令和擴大禁令範圍，禁止台灣旅行社組團赴香港和澳門、或由港澳轉機前往其他地方直至四月三十日。另外俄羅斯亦宣佈，由今天起禁止中國和港澳居民入境。

　　台灣觀光局指，受影響的旅客可按規定要求退款，若原定行程經港澳轉機，旅行社可取得旅客同意後改變轉機地點和航班。若旅客不同意且要求解約，其解約退費將依既定機制處理。

　　觀光局續指，將根據台灣中央流行疫情指揮中心的評估，調整解約退費事宜。疫情指揮中心早於本月十一日宣佈，提升港澳的旅遊警告級別至最高級別的第三級，呼籲台灣民眾避免非必要旅遊。

　　俄羅斯駐香港總領事館昨日發表聲明，指今天俄羅斯凌晨零時起，禁止所有中港澳居民進入俄羅斯，包括以公幹、私人、留學或旅遊原因入境，並暫停辦理及發放入境邀請。
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