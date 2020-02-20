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美股中段升99點

2020-02-20 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二九三三一點，升九十九點；納指則報九八一一點，升七十九點。滙控美國預託證券價格見五十六點二五港元，跌零點七五港元；騰訊則見四百一十二點四九港元，升一點○九港元。紐約期金報每盎司一千六百一十點四美元，升六點八美元；紐約期油則報每桶五十二點八六美元，升零點八美元。

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