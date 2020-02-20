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立會上答非所問 劉怡翔被轟「發夢」

2020-02-20 列印
　　立法會昨日就新冠肺炎召開特別會議，財經事務及庫務局局長劉怡翔會上回應議員張華峰質詢時一度答非所問，引起議員林卓廷批評他「發夢」。

　　劉怡翔會後透過新聞秘書解釋，當時專注以手機處理公務導致分心，為此感到非常抱歉，但否認「發夢」。

　　經民聯議員張華峰期望當局責成港交所，容許上市公司延遲公佈年報，減輕未能往返內地查核帳目的核數師和會計師負擔。政務司司長張建宗將提問轉交劉怡翔，但劉怡翔在兩度點名後才站起身，回應物流署安排本港口罩供應情況，引起在席議員嘩然。他其後要求張華峰重複提問後表示，港交所會酌情協助有困難的公司。

　　劉怡翔會後否認在議事廳內「發夢」，並透過新聞秘書解釋「太專注以手機處理公務」而沒有留心議員的提問。

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